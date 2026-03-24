Pavia, spingono un'auto in panne e vengono travolti: uno è gravissimo

Stavano spingendo un'auto lungo la carreggiata del ponte che collega Pieve del Cairo (Pavia), in Lomellina, a Sale (Alessandria), nel vicino Piemonte. Per cause ancora da chiarire sono stati travolti da un pick up di grosse dimensioni che viaggiava nella loro stessa carreggiata. L'investimento è avvenuto martedì sera, verso le 19.30. Una delle due persone che spingevano la vettura, un'utilitaria probabilmente rimasta in panne, ha riportato gravissime ferite: soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in elicottero all'ospedale. Meno preoccupanti le condizioni dell'altro ferito. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Voghera (Pavia) che hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.