In auto con carte Pokémon e One Piece da 11mila euro, ma in dogana ne dichiara soltanto 500
Alcune erano anche graduate e certificate. Il bottino, che era nascosto nei sedili posteriori, è stato sottoposto a sequestro amministrativo dalla Guardia di finanza
© Guardia di finanza
Sosteneva di trasportare carte da collezione per poco più di 500 euro, ma il carico nascosto nella sua auto valeva quasi 11 mila euro. Protagonista della vicenda un cittadino pakistano residente nella Bergamasca, fermato dai finanzieri alla dogana del valico di Uggiate con Ronago durante il rientro dalla Svizzera. All'interno del veicolo sono state trovate 5.402 carte Pokémon e One Piece, alcune delle quali già graduate e certificate.
Sigillate e graduate: il dettaglio che ha fatto la differenza
I dubbi dei finanzieri sono nati durante l'ispezione del veicolo, dove erano stati sistemati scatoloni e confezioni contenenti migliaia di carte collezionabili Pokémon e One Piece, accatastate tra i sedili posteriori e il resto dell'abitacolo. A quel punto i militari del Gruppo Ponte Chiasso hanno approfondito gli accertamenti sulla merce, procedendo alla valutazione del materiale trasportato. È così emerso che il carico aveva un valore commerciale complessivo di quasi 11mila euro. A fare la differenza è stata soprattutto la qualità dei pezzi: alcune carte erano ancora sigillate nella confezione originale, altre appartenevano a versioni pregiate, già sottoposte a valutazione e certificate con il massimo punteggio.
La merce, introdotta sul territorio senza la prevista dichiarazione doganale e senza il pagamento dei relativi diritti di confine, è stata sottoposta a sequestro amministrativo dai finanzieri.