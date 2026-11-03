I dubbi dei finanzieri sono nati durante l'ispezione del veicolo, dove erano stati sistemati scatoloni e confezioni contenenti migliaia di carte collezionabili Pokémon e One Piece, accatastate tra i sedili posteriori e il resto dell'abitacolo. A quel punto i militari del Gruppo Ponte Chiasso hanno approfondito gli accertamenti sulla merce, procedendo alla valutazione del materiale trasportato. È così emerso che il carico aveva un valore commerciale complessivo di quasi 11mila euro. A fare la differenza è stata soprattutto la qualità dei pezzi: alcune carte erano ancora sigillate nella confezione originale, altre appartenevano a versioni pregiate, già sottoposte a valutazione e certificate con il massimo punteggio.