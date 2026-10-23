Uccide la madre in Slovenia e dà fuoco alla casa, arrestato in Friuli

Un cittadino sloveno di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri del gruppo Radiomobile di Latisana, in provincia di Udine, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo. L'uomo è accusato dell'omicidio della madre, avvenuto a Postumia, in Slovenia. Il sospettato, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe soffocato la madre e successivamente avrebbe appiccato il fuoco all'abitazione nel tentativo di occultare le tracce del delitto. Successivamente, si sarebbe diretto in Italia a bordo della propria auto, attraversando il confine.
Intercettato dai carabinieri
A intercettarlo nella giornata di giovedì 22 ottobre, sono stati i carabinieri, che hanno effettuato un controllo sulla targa del veicolo, risalendo al mandato d'arresto. L'uomo, che non era armato, è stato immediatamente arrestato - sulla scorta dell'alert internazionale - e non ha opposto resistenza. L'auto su cui viaggiava è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell'autorità slovena per eventuali rilievi scientifici. Nella giornata di venerdì 23 invece è arrivato il Mandato di arresto europeo della Slovenia.