Uccide la madre in Slovenia e dà fuoco alla casa, arrestato in Friuli

A intercettarlo nella giornata di giovedì 22 ottobre, sono stati i carabinieri, che hanno effettuato un controllo sulla targa del veicolo, risalendo al mandato d'arresto. L'uomo, che non era armato, è stato immediatamente arrestato - sulla scorta dell'alert internazionale - e non ha opposto resistenza. L'auto su cui viaggiava è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell'autorità slovena per eventuali rilievi scientifici. Nella giornata di venerdì 23 invece è arrivato il Mandato di arresto europeo della Slovenia.