Francia, massacra la famiglia e si uccide: quattro morti

Quattro persone appartenenti allo stesso nucleo familiare sono state rinvenute prive di vita a Tolosa, in Francia. Le indagini si orientano verso l'ipotesi di un triplice omicidio seguito dal suicidio dell'autore, secondo quanto appreso da fonti di polizia. Gli agenti hanno rinvenuto i corpi di tre persone in un'abitazione di Tolosa - un bambino di due anni, sua madre e una donna sulla sessantina - per poi assistere i soccorritori intervenuti, poco più tardi nella serata, in seguito al suicidio di un uomo che, stando ai primi elementi dell'indagine, "risultava essere il padre del bambino".