Carne scaduta nei supermercati: tritata e rimessa in vendita

Ci possiamo davvero fidare dei prodotti in vendita nei supermercati? Forse no. A svelare le truffe dei negozi di alimentari sono Le Iene che hanno realizzato alcune riprese con telecamere nascoste per testimoniare come i prodotti scaduti vengano rietichettati e rimessi in vendita. Non si parla di prodotti confezionati ma di cibi freschi o di gastronomia che i supermercati hanno nei propri banchi. Si parte dal reparto macelleria, dove la carne scaduta viene tritata e impacchettata con una nuova scadenza.



Stessa sorte per il pesce fresco rimasto invenduto: in barba alla data limite di utilizzo, viene cotto, fatto a pezzettini e utilizzato per la zuppa di pesce venduta in gastronomia. A quanto pare è una pratica molto diffusa visto che alcuni dipendenti di grandi catene di supermercati testimoniano di aver assistito personalmente a questo genere di episodi. “I formaggi, se hanno su la muffa, si puliscono, si impacchettano di nuovo e si vendono”, spiega un ex dipendente con il volto coperto.