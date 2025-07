Carceri, "Nessuno tocchi Caino" continua le visite in Sicilia e Calabria per la liberazione anticipata

Prosegue il giro dell'Ong "Nessuno tocchi Caino" nelle carceri italiane, in un periodo come quello estivo in cui le condizioni di vita e di lavoro negli istituti di pena peggiorano. Non solo per i detenuti, ma anche per i "detenenti". Lunedì i dirigenti dell’Associazione radicale Rita Bernardini, Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, hanno fatto visita al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Il 30 e 31 luglio, "Nessuno tocchi Caino" visiterà anche il carcere di Trapani e quello di Favignana.