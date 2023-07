Caos passaporti continua: "Già saltate 170mila partenze"

I tempi per il rilascio dei passaporti continuano a essere di almeno 15 giorni e, in caso di ulteriori accertamenti, 30 giorni, mettendo in conto ulteriori 10/15 giorni per richiedere l'appuntamento.

La situazione è ancora così critica che in molti casi viene suggerito di provare la procedura d'emergenza presentandosi con voli, prenotazioni alberghiere o altra documentazione che attesti l'immediata necessità del documento. "Ma sono già saltate almeno 167mila partenze in sei mesi", denuncia uno studio commissionato dalla piattaforma Vamonos-vacanze.it, tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo. Una perdita per gli operatori pari a circa 300 milioni di euro.