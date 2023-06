Vacanze, negli italiani cresce la voglia dei viaggi oltre confine: ecco le mete preferite

Le destinazioni più richieste all'estero Tra le destinazioni più gettonate spicca l'Egitto, che tra offerta mare, tour culturali e crociere sul Nilo è in assoluto la meta più richiesta tra quelle abbastanza vicine all'Italia. Tra quelle in prossimità del nostro Paese, continuano a imporsi Grecia e la Spagna; un discreto interesse è stato segnalato anche per il Portogallo e la Francia. I viaggiatori preferiscono gli Stati Uniti e il Giappone, seguiti da Thailandia e Caraibi, tra le destinazioni più lontane. Non sono mancate, però, anche richieste per Tanzania, Maldive, Messico, Oman, Filippine, Zambia.

Italiani preferiscono vacanze al mare e in città Dall'indagine di Confesercenti, emerge un forte interesse degli italiani per le vacanze in crociera, a partire da quelle sul Nilo. Tutte le destinazioni mare, comunque, sono in aumento: da quelle dei Paesi del mediterraneo (più del 50%) a quelle esotiche (più del 30%). Per le vacanze, molte persone scelgono anche le capitali europee e le città d'arte italiane.

Impatto del caro-vacanze Quest' estate a pesare in particolare sulla domanda per le destinazioni italiane è il caro-vacanze. I prezzi medi dei servizi sono aumentati del 25% rispetto all'estate 2022, anche se parallelamente è aumentata l'offerta di pacchetti e servizi a tariffe flessibili. Una quota di italiani più sensibili all'aumento dei prezzi, pero', rimane in attesa di cogliere le proposte promozionali last-minute che potrebbero aprirsi "sotto data".

