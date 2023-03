Passaporti, risolti i problemi delle questure: nel 2023 sbloccati 2,5 milioni di documenti

Aumentato il numero di agenti per le procedure di rilascio e anche l'agenda online sarà rivista quasi in tempo reale

La polizia di Stato ha annunciato di aver messo in campo un "poderoso sforzo organizzativo" per soddisfare le richieste di documenti ricevute. Nei primi due mesi dell'anno ne sono stati complessivamente rilasciati 412.385, e si prevede che nel corso del 2023 saranno rilasciati circa 2 milioni e mezzo di documenti di espatrio.

Le misure straordinarie adottate dalle questure consentono di rassicurare i cittadini sull'esito positivo del rinnovo del titolo, nei tempi previsti, di tutte le richieste, anche non connotate dall'urgenza.

Il piano straordinario e la prenotazione passaporto Il piano straordinario attivato dagli uffici prevede l'aggregazione di personale, l'organizzazione di task force dedicate (sia per l'acquisizione delle istanze che per la lavorazione), l'ampliamento dei giorni e degli orari di apertura al pubblico e gli open day nelle giornate di sabato e domenica. Un piano che ha consentito l'acquisizione delle domande connotate da urgenza in modalità alternative all'agenda online. E' stato inoltre avviato un monitoraggio quotidiani della medesima agenda al fine di rimodulare quasi in tempo reale la disponibilità per per l'appuntamento sull'agenda.

Quanti passaporti sono stati rilasciati negli ultimi 5 anni Tutto ciò ha consentito - spiega una nota - di rispondere in maniera efficace alla massiccia ed imprevista impennata di richieste. I dati disponibili evidenziano, al netto della flessione che si è avuta durante il periodo pandemico, l'aumento dei passaporti rilasciati nell'anno appena passato (1.815.828) rispetto al 2019 (1.783.415), al 2018 (1.649.324) e al 2017 (1.485.057).

Bisogna aumentare la capacità di stampa dei passaporti La polizia di Stato fa sapere che sono anche in corso riunioni con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per l'adozione di ogni iniziativa volta ad incrementare la capacità produttiva di libretti in bianco.

Chi può chiedere la procedura d'urgenza dei passaporti Per garantire il diritto costituzionale alla libertà di movimento, le istanze sostenute da adeguata e documentata motivazione di urgenza (viaggi per motivi di studio, lavoro, salute e turismo) sono, in ogni caso, ricevute ed evase da parte dei competenti Uffici, anche al di fuori della prenotazione effettuata tramite la piattaforma web. Inoltre, tenuto conto che risultano in corso di validità oltre 11 milioni di passaporti e che i documenti in scadenza al 31 dicembre sono circa 900.000, si ritiene che le misure straordinarie adottate dalle Questure consentono di rassicurare i cittadini circa l'esito positivo, nei tempi previsti, di tutte le richieste, anche non connotate dall'urgenza.

Quanto dura e chi rilascia il passaporto italiano Il passaporto ordinario italiano ha una durata di 10 anni per i maggiorenni, di 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni e di 3 anni per i minori entro i tre anni di età. La domanda per il rilascio del passaporto deve essere presentata presso la Questura del territorio di residenza, previo appuntamento.

Quanto costa, come si fa e cosa portare per il rinnovo passaporto: la procedura online Non esiste più il rinnovo del titolo ma alla scadenza il passaporto va rifatto. Per prendere appuntamento bisogna collegarsi al sito passaportonline.poliziadistato.it con SPID/CIE per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda. Per richiedere il passaporto italiano nel 2023, il costo complessivo ammonta a 116 euro ed è così composto: marca da bollo di 73,50 euro (acquistabile presso una qualunque tabaccheria) e il versamento di 42,50 euro presso gli uffici postali di Posteitaliane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro (bollettino precompilato presente alle Poste). I documenti da presentare per il passaporto sono:

- modulo stampato della richiesta passaporto

- un documento di riconoscimento valido del richiedente (portare originale e fotocopia del documento)

- 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco)

- le ricevute dei pagamenti

Come richiedere la procedura d'urgenza per il passaporto e la documentazione per la polizia di Stato Se ci si trova in una situazione di emergenza e quindi si ha bisogno di un passaporto c'è una procedura apposta. Il richiedente che vuole avere il passaporto in poco tempo deve andare in questura e dimostrare, ovviamente, il motivo urgente per cui vuole il documento. I motivi per i quali il rilascio del passaporto avviene celermente sono: motivi di salute, motivi familiari, per lavoro, per studio, ma anche per turismo (presentando per esempio i biglietti aerei). E infatti nelle ultime settimane è aumentato il numero di persone che utilizzano il "trucchetto" del biglietto aereo. Attraverso un biglietto aereo verso l'estero con una compagnia low cost sono in tanti ad aver usufruito della procedura d'urgenza "investendo" anche meno di 100 euro.

Tutte le informazioni relative al rilascio dei passaporti le potete trovare sul sito della Polizia di Stato.