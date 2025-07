Cane legato ai binari e ucciso a Siracusa, un uomo confessa | In città affissi i manifesti con i volti dei "colpevoli"

Tutta Siracusa è rimasta scossa dalla barbara esecuzione dell'anziana cagnolina. Le associazioni hanno fatto richiesta al Comune di Siracusa per procedere con l’autopsia sul corpo di Timida per accertare se il cane abbia subito altre violenze oltre alla morte sui binari e chiedono che i responsabili del gesto siano trovati e che ricevano pene esemplari. Le associazioni ribadiscono: non si fermeranno finché ogni responsabile non sarà identificato e condannato. Ignoti hanno affisso manifesti con i volti e i nomi dei presunti mandanti ed esecutori del gesto.