Andria, 11enne morso da un cane per strada: il padrone gli getta una banconota da 20 euro e se ne va
L'aggressione nella serata di ieri, mentre il bambino stava tornando a casa con il fratellino. L'uomo non è ancora stato rintracciato
© Istockphoto
Un bimbo di 11 anni stava passeggiando per le strade di Andria e andava verso casa con il fratellino, quando un cane è sbucato dal nulla azzannandogli il polpaccio. Il padrone dell'animale, invece che prestargli aiuto o attendere l'arrivo dei familiari del bambino, si sarebbe limitato a tirare fuori il portafoglio facendo cadere a terra una banconota da venti euro. Poi ha preso il cane e se n'è andato. L'11enne è stato portato immediatamente in pronto soccorso dove è stato medicato. I suoi genitori stanno ora valutando di presentare denuncia contro l'uomo, la cui identità al momento rimane ignota.
L'aggressione del cane e la reazione spiazzante del proprietario
L'episodio è avvenuto intorno alle 20 di lunedì 11 maggio nei pressi della chiesa di Santa Maria Addolorata alle Croci. I due minori stavano camminando quando improvvisamente il cane è uscito da una macchina di colore scuro, che aveva un finestrino abbassato, mordendo l'11enne. Come ha raccontato ad Ansa la legale della famiglia, Laura Di Pilato, a spiazzare ancor di più il bimbo e la sua famiglia è stata la reazione del padrone, che ha assistito alla scena. Si sarebbe infatti diretto verso il bambino ferito e avrebbe gettato con sprezzo nella sua direzione una banconota da venti euro, a mo' di risarcimento per il "disturbo", prima di prendere il cane di media taglia e andare via.
Le cure per il bambino e la querela
Il bimbo, raggiunto dai familiari, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria. La speranza per i genitori è che le telecamere di videosorveglianza della zona abbiano ripreso la scena e permettano di identificare il proprietario dell'animale. Contro di lui la famiglia sarebbe pronta a sporgere querela per omissione di soccorso.