L'episodio è avvenuto intorno alle 20 di lunedì 11 maggio nei pressi della chiesa di Santa Maria Addolorata alle Croci. I due minori stavano camminando quando improvvisamente il cane è uscito da una macchina di colore scuro, che aveva un finestrino abbassato, mordendo l'11enne. Come ha raccontato ad Ansa la legale della famiglia, Laura Di Pilato, a spiazzare ancor di più il bimbo e la sua famiglia è stata la reazione del padrone, che ha assistito alla scena. Si sarebbe infatti diretto verso il bambino ferito e avrebbe gettato con sprezzo nella sua direzione una banconota da venti euro, a mo' di risarcimento per il "disturbo", prima di prendere il cane di media taglia e andare via.