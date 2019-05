In collegamento a “Pomeriggio Cinque” i nonni della piccola Noemi raccontano alcuni dettagli della vicenda che ha coinvolto la piccola il 3 maggio durante una sparatoria a Napoli. Nonno Alessandro racconta i minuti successivi al ferimento della moglie Immacolata, che è stata colpita per prima dal proiettile penetrato poi nel polmone di Noemi.



“Mia figlia si è resa conto dell’incidente 20 minuti dopo - ricorda Alessandro - quando ha visto il volto pallido di Noemi”. Attimi di paura fortunatamente sostituiti dal sollievo degli ultimi giorni. Le condizioni di salute della bambina sono migliorate, tanto da far parlare nonna Immacolata di un “miracolo”, compiutosi all’ospedale Santobono, “grazie all’impegno dei medici”. Il proiettile che ha colpito la piccola aveva prima attraversato un gluteo della nonna e il colpo è quindi in parte stato attenuato dal primo impatto.