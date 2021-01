Sorpresa della Befana per il cantautore Tony Esposito: ritrovato il portafogli con 4mila euro

Facebook

Ha dimenticato il portafogli con circa 4mila euro in un'area di sosta nell'Avellinese, durante il viaggio di rientro a Roma, dopo il concerto dell'Epifania nella spendida cattedrale di Frigento, in Alta Irpinia. All'interno c'erano circa 4mila euro e il famoso percussionista partenopeo aveva quasi perso le speranze, quando nella notte è arrivata la telefonata del ritrovamento. Protagonista di questa storia dal sapore "natalizio" Tony Esposito, il noto cantautore campano, autore di successi come "Kalimba de luna". "Non potevo credere alle parole del comandante della Polstrada Armando Mirra che mi comunicava che il mio portafoglio era al sicuro in centrale - racconta Esposito a Tgcom24. - Questa è davvero una bella storia di onestà, in un periodo così buio. E' stata una vera sorpresa dell'Epifania".