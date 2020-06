Brutta sorpresa per Pago, i ladri rompono il vetro dell'auto e gli rubano il portafogli

Pochi secondi dopo però il cantante rettifica: "Chiaramente scherzavo sulla benedizione. I problemi veri sono altri. Magari quel portafogli che mi hanno rubato (dentro al quale non c’era niente, era lì per sbaglio) servirà a qualcuno per mangiare e bere. E che Dio lo benedica”.

Da poco Pago si è trasferito a Milano, dopo aver lasciato definitivamente l'appartamento che condivideva con la fidanzata Serena Enardu. Con lei un rapporto altalenante che si era interrotto dopo che i due avevano partecipato a Temptation island per poi ricomporsi durante il periodo trascorso nella Casa del Grande Fratello. Ma non è bastato ritrovarsi fuori dalla Casa e ricominciare a vivere in coppia per tenre salda una relazione che adesso sembra essere definitivamente finita.



