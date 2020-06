Pago svela perché è finita con Serena: "E' stata più volte con il tentatore, non era un semplice flirt"

Leggi anche>

"Non siamo destinati a stare insieme" - Pago negli ultimi mesi ha dovuto rimettere mano al capitolo dedicato a Serena nel suo libro "Vagabondo d'amore", in uscita a giugno. Le parole dell'innamorato sono state sostituite da una lettera d'addio destinata a una donna che ormai lui non ama più. "La quarantena è una prova d'amore per ogni coppia che decide di superare insieme un momento drammatico", scrive. "Noi siamo quelli che non ce la facciamo e non ce la faremo. Forse semplicemente non siamo destinati a stare insieme".

La scoperta dei messaggi su WhatsApp - La fine della loro relazione ha una data precisa: l'11 maggio. "Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro. Ti chiudi in bagno ma il tuo cellulare resta fuori. Non lo avrei mai fatto, non l'ho mai fatto. Non resisto. Prendo in mano lo smartphone e lo sblocco. Quello che leggo e quello che ascolto non mi fa nemmeno male, è solo una realtà di m**. che devo accettare".

La confessione di Serena: "Ci sono stata più volte" - Quel giorno Pago scopre che con il tentatore la sua compagna non ha avuto un flirt passeggero: "E'' stata una vera storia d'amore. Tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscito quel telefono l'ho lanciato sul lavandino". Messa alle strette Serena ammette tutto e fa crollare il mondo addosso a Pago: "La frase che non scorderò mai è una: 'Ci sono stata più volte'. Ho sbagliato, mi sono fidato. Lei era il grande amore della mia vita".

