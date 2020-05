Serena gelosa di Miriana Trevisan? Lei svela: "Pago dorme da me, la sua presenza è importante"

La rottura tra Pago e Serena Enardu è stato un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia e in molti hanno ipotizzato che dietro l'addio ci possa essere lo spettro dell'ex moglie Miriana Trevisan . La showgirl sta ospitando il cantante a casa sua, ma al "Settimanale Nuovo" ha chiarito: “Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno".

Leggi anche>

E' finita tra Pago e Serena Enardu: "Non c'erano più stima e fiducia"

I due si sarebbero ritrovati a vivere loro malgrado sotto lo stesso tetto a causa dell'emergenza sanitaria, solo per amore del figlio. "Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me", ha svelato al settimanale?.

Miriana Trevisan: "Pacifico dorme in una stanza separata" - La showgirl via social è stata attaccata duramente ed è quindi intervenuta per difendersi: "Se per caso Pacifico dorme qui, dorme con suo figlio con un bagno e una camera. In questa situazione, abbiamo dovuto fare così. Abbiamo un rapporto di amicizia. State tranquilli".

Vip con la mascherina: da Belen alla Enardu Tgcom24 1 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non parliamo delle nostre relazioni" - "Non sapevo assolutamente della fine della storia. Io non so niente della loro storia sentimentale. Io non parlo a Pacifico delle mie cose e lui non mi parla delle sue. Questi sono accordi. Quando ci si lascia, per quanto riguarda la vita sentimentale, nessuno parla delle sue cose", ha continuato.

"Non mi interessa la loro storia" - "Il mio affare con Pago è solo per quanto riguarda Nicola. Io sono completamente disinteressata a questa cosa. Io e Pago siamo amici e non c'è mai stato niente se non questo meraviglioso bambino, la nostra storia terminata 8 anni fa. In questo periodo ho avuto una sofferenza nella mia famiglia e sono completamente disinteressata a tutto il resto".

Ti potrebbe interessare: