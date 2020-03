Pago dopo l'eliminazione dal "GF Vip": "Senza Serena sarei arrivato in finale"

"Senza Serena sarei arrivato in finale? Sì", è la risposta di Pago che dopo l'eliminazione dal "Grande Fratello Vip" si è sottosto ai quesiti e alle domande di "Obbligo o Verità" il format digitale di Mediaset Play.

Sul coinquilino Patrick Ray Pugliese, il cantante ha detto: "E' un giocatore eccezionale - ma poi subito ha aggiunto - con me è stato molto scorretto. Mi ha detto tante cose carine per poi nominarmi alla prima occasione". Pago, inoltre, non ha fatto mistero della gelosia che nutre nei confronti della sua compagna Serena Enardu, entrata nella Casa proprio per riconquistarlo, e si è sottoposto al test "Quanto sei geloso sui social?". Ecco come ha risposto.