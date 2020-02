Carlotta Maggiorana sulla fantasia erotica con Paola Di Benedetto: "Perché no, mai dire mai"

"Perché no, mai dire mai nella vita". Carlotta Maggiorana risponde così al questito di "Obbligo e Verità", quando le viene chiesto se accetterà mai l'invito di Paola Di Benedetto di trasformare in realtà la sua fantasia erotica. Miss Italia 2018 recentemente ha deciso di abbandonare la Casa del "Grande Fratello Vip" perchè non riusciva più a vivere serenamente la sua esperienza, ma prima di andar via ha confidato il suo sogno erotico: passare una notte con un'altra donna.

Maggiorana ha inoltre svelato come ha conosciuto l'attuale marito, ha dichiarato di voler diventare presto mamma e, infine, ha spiegato il perché non ha gradito alcune affermazioni di Rita Rusic, altra ex concorrente del "GF Vip".