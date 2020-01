Sergio Volpini a "Obbligo o Verità": "Il nuovo Ottusangolo è Michele Cucuzza"

Per molti resterà sempre l'Ottusangolo più famoso della Casa del "Grande Fratello", ma oggi Sergio Volpini ha già individuato il suo erede naturale: Michele Cucuzza.

Il primo eliminato della Casa più spiata d'Italia si racconta a "Obbligo o Verità", il nuovo format dedicato agli eliminati del gioco. In questo primo episodio, Sergio Volpini, uno dei quattro storici ex "gieffini", si è dovuto cimentare in una gara di flessioni, ma ha confessato anche una sua personale opinione tra il suo primo storico "Grande Fratello" del 2000 e quello attuale, soffermandosi in particolare sulla conduzione: "Come presentatore meglio Alfonso Signorini di Daria Bignardi"