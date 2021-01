Pino Daniele, il ricordo del figlio a sei anni dalla scomparsa: "Il dolore ci tiene stretti a te"

Sei anni fa moriva Pino Daniele: guarda le sue foto IPA 1 di 21 IPA 2 di 21 IPA 3 di 21 IPA 4 di 21 IPA 5 di 21 IPA 6 di 21 ansa 7 di 21 ansa 8 di 21 ansa 9 di 21 ansa 10 di 21 ufficio-stampa 11 di 21 IPA 12 di 21 13 di 21 IPA 14 di 21 IPA 15 di 21 IPA 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 IPA 19 di 21 IPA 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il cantautore napoletano è scomparso la sera del 4 gennaio 2015 dopo essere stato colpito da un infarto mentre era nella sua casa di Orbetello. Inutile la corsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Pochi giorni prima, il 31 dicembre, l'ultima l'ultima esibizione al concerto di Capodanno di Courmayeur.

"Il 4 gennaio 2015 fu una lunga notte, il suono della pioggia copriva il rumore che c’era, anche l’acqua ne conserva memoria" scrive il Alessandro Daniele, nato dal primo matrimonio del cantante con Dorina Giangrande. "Lacrime che materializzano emozioni e sentimenti, la salinità lascia la scia in cui ci raccogliamo per viverne ancora il dolore, dolore, che ci tiene ancora per un istante stretti a te papà", aggiunge il ragazzo.

Attraverso un post su Instagram anche la figlia Sara ricorda il papà, allegando un tenero scatto che la ritrae piccolissima sulle spalle del genitore: "A distanza di sei anni mi domando se quando hai scritto 'Sara' avevi già previsto tutto, pensando ‘senti io gliela scrivo così nel dubbio l'ascolta e sa che: 1. Può anche smettere di piangere 2. non andrò mai da nessuna parte, sarò sempre lì con lei" e conclude il lungo e accorato messaggio con "Grazie Papà, per tutto. Ti aspetto in riva al mare come al solito!".

