Pino Daniele, la figlia Sara sfoglia l album dei ricordi

A quattro anni dalla scomparsa di Pino Daniele la figlia Sara lo ha ricordato sui social, con una raccolta delle loro foto insieme e una dedica dolcissima. "Passano gli anni ma quello che hai lasciato ad ognuno di noi è sempre presente. Più cresco, e più realizzo e apprezzo l'uomo meraviglioso che sei stato sia come persona, che come padre. Grazie perché tutto quello che mi hai detto e insegnato, lo porto nel mio cuore tutti i giorni".



Anche Napoli omaggia Pino, con tante iniziative sparse per la città. Questa sera al Borgo Marinari prenderà vita l'evento "Pino Daniele - I still love you", un concerto, in cui sarà possibile omaggiare Pino cantando tutti insieme per strada le sue canzoni Per tutto il fine settimana, cover band e artisti vari aggiungeranno il loro ricordo e il loro omaggio; esibendosi nei club, nei pub e nelle ultime feste di piazza natalizie.