Marina di Camerota (Salerno), intera comunità raggirata con la truffa del finto nipote

"A mia zia hanno portato via tutto quello che aveva messo da parte con sacrificio: prima l'hanno contattata al telefono, poi si sono presentati a casa sua e le hanno sottratto 900 euro in contanti, oltre a tutti i suoi gioielli", racconta un uomo di mezza età all'inviato di "Zona Bianca", che si è recato sul posto per raccogliere testimonianze dirette dagli abitanti del paese.