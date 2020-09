Ragazza morta a Caivano, il messaggio d'addio di Ciro: "Il mio cuore è con te" 

Poco prima dell'inizio dei funerali di Maria Paola Gaglione è stato affisso all'esterno della chiesa del Parco Verde di Caivano, nel Napoletano, un manifesto inviato da Ciro Migliore, il suo compagno che non potrà essere presente al rito funebre. E' infatti ricoverato in clinica ad Acerra dopo l'incidente costato la vita a Maria Paola, per il quale è in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale il fratello della giovane, Michele.