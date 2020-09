Ragazza morta a Caivano, il fratello al gip: "L'ho inseguita, ma non l'ho uccisa"

Ansa 1 di 26 Ansa 2 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 26 di 26 Ansa 10 di 26 Ansa 11 di 26 Ansa 12 di 26 Ansa 13 di 26 Ansa 14 di 26 Ansa 15 di 26 Ansa 16 di 26 Ansa 17 di 26 Ansa 18 di 26 Ansa 19 di 26 Ansa 20 di 26 Ansa 21 di 26 Ansa 22 di 26 Ansa 23 di 26 Ansa 24 di 26 Ansa 25 di 26 Ansa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

"L'ho inseguita con il mio scooter, ma non l'ho uccisa. Non ho provocato l'incidente. Volevo solo chiederle di tornare a casa". Michele Antonio Gaglione, l'uomo fermato per omicidio preterintenzionale dopo la morte della sorella Maria Paola, si è difeso davanti al gip. "Aveva fatto le valigie ed era scomparsa, gettando la famiglia nella disperazione", ha detto. Il giudice ha convalidato l'arresto e quindi l'uomo resta in carcere.