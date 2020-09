Caivano, inseguita dal fratello per una relazione gay: giovane cade dallo scooter e muore

All'inizio si era pensato ad un tragico incidenti, ma poi le indagini hanno portato a ben altro. Antonio Gaglione, 25 anni, ha ucciso la sorella ventenne speronando il suo scooter e ha pestato a sangue la compagna della ragazza ferita dopo essere caduta dalla moto. Il motivo? Non sopportava più quella che per lui era una "vergogna", ovvero la loro relazione sentimentale tra le due ragazze. L'uomo è stato arrestato.

Maria Paola Gaglione, 22 anni, e la sua compagna, sua coetanea di Acerra, avevano una relazione stabile, cementata da qualche anno di convivenza. Per Antonio però, riporta il Mattino, quella storia d’amore, mai nascosta ma nemmeno sbandierata a tutti i costi, vissuta come normale quotidianità di affetti e passione, era insopportabile. E cosi l’altra notte Antonio ha deciso che servisse una lezione, ha inforcato il suo scooter e ha seguito Maria Paola e la compagna, la prima alla guida, che a bordo della loro moto erano in viaggio da Caivano ad Acerra.

Con una improvvisa accelerata, ha raggiunto lo scooter delle ragazze tamponandolo con violenza. L’improvviso urto ha fatto sbandare il mezzo delle due ragazze, che è uscito di strada per poi impattare contro la recinzione di un campo. Sul posto dell’incidente sono giunti i carabinieri della caserma di Acerra, che hanno fermato Antonio Gaglione e chiamato l’ambulanza del 118. Ma per Maria Paola non c’era più nulla da fare. La compagna è stata invece portata alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. Le sue condizioni fisiche non sono gravi, ma resta il devastante stato di choc nervoso ed emotivo. Davanti ai militari Antonio Gaglione, ora in carcere per omicidio e violenza privata aggravata da omofobia, ha confessato.