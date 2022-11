Paestum, 16enne uccide la nonna, parla un testimone: "Quando sono entrato, la donna era già morta"

Una 16enne ha ucciso la nonna con un coltello a Paestum, in provincia di Salerno. A "Quarto Grado" parla Elmi Gahami, il primo ad aver soccorso le due donne. "Ho buttato giù la porta con le spalle e quando sono entrato sia la nonna che la ragazza erano a terra ricoperte di sangue. La ragazza mi ha subito detto che la nonna l'aveva aggredita".

, avrebbe detto ai carabinieri che sarebbe stata la 76enne a colpirla per prima, forse al culmine di una lite. "Quando sono entrato - continua il ragazzo - la signora era già morta. L'ho chiamata più di una volta, ho urlato ma non si muoveva. Non c'era più niente da fare. Conoscevo bene, era sempre sorridente, sempre in giro con il suo cane. Non dimenticherò mai la scena di lei a terra ricoperta di sangue".