Paestum, 16enne uccide la nonna, il racconto di una parente: “Brava donna, non dava fastidio a nessuno”

Una 16enne ha ucciso la nonna con un coltello a Paestum, in provincia di Salerno. A “Mattino Cinque News” una parente ha raccontato chi era la vittima: “Gilda era una bravissima persona, non ha mai fatto male a una mosca. Era rimasta un po’ scossa dalla morte del marito. Trascorreva la giornata cucinando, portando a spasso il cagnolino. Non so se vedeva i figli, non so nemmeno dove vivano”.

La giovane ha confessato il delitto e avrebbe detto ai carabinieri che sarebbe stata la 76enne a colpirla per prima, forse al culmine di una lite. La nonna è morta a causa di una serie di coltellate, secondo le indiscrezioni la 16enne gliene avrebbe inferte 14. Gli inquirenti stanno indagando per individuare il movente. Secondo alcune indiscrezioni l'adolescente sarebbe incinta.