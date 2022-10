Alessia Pifferi, parla il legale sulla chat con il 56enne: "Bisogna capire il contesto e il legame con l'uomo"

Ospite a "Mattino Cinque News", Luca D'Auria avvocato di Alessia Pifferi, la 37enne in carcere a Milano con l'accusa di aver fatto morire di stenti la figlia di 18 mesi. Il legale, nella trasmissione di Canale 5, torna a parlare della sua assistita e in particolare della chat dove la donna rispondeva "lo farai" a un 56enne che nell'ambito di una conversazione erotica le aveva chiesto, riferendosi alla piccola, "posso baciare anche lei?".

"Questa chat è una traccia ma come facciamo a dire che questo stralcio voglia dire tutto quello che stiamo dicendo? Tutto è possibile ma dobbiamo capire prima il contesto e il legame con l'uomo" - interviene il legale della donna Luca D’Auria - "Alessia non ci ha mai detto che si prostituiva. So che segue la trasmissione dal carcere e magari ora ci sta sentendo, quindi chiedo ad Alessia di chiarirci questo punto".