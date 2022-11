Capaccio Paestum (Salerno), 16enne accoltella a morte la nonna

A Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, una 16enne ha accoltellato a morte la nonna.

La vittima, 76 anni, è stata colpita alla schiena. I motivi del gesto, avvenuto al culmine di una lite, non sono chiari. La giovane sarebbe poi corsa in strada in lacrime. Le indagini sono coordinate dalla Procura per i minorenni di Salerno.