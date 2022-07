Bucchianico (Chieti), 15enne colpisce a morte il nonno: arrestato

E' morto l'uomo ricoverato in ospedale a Pescara, dopo essere stato aggredito dal nipote di 15 anni, che l'ha colpito con un aspirapolvere e con una sedia nella sua abitazione a Bucchianico (Chieti).

In preda a un raptus il ragazzino, seguito dai servizi sociali per problemi psichiatrici, si era scagliato prima contro la nonna e poi contro il nonno, con i quali viveva da anni. Il 15enne, arrestato, è stato ricoverato al Policlinico di Chieti, piantonato dai militari. L'uomo, 78 anni, è morto in Rianimazione, dove era arrivato con fratture e lesioni al volto e alle costole.