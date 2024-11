Omicidio Santo Romano, la madre: "Chi parla di legittima difesa uccide due volte"

Non perdonerò mai - Filomena De Mare ammette di avere timori sull'ipotesi che il killer reo confesso dell'omicidio possa ottenere uno sconto di pena in quanto minorenne. "Voglio credere nella giustizia ma ho paura. Non accetto l'idea di premi, serve che sconti tutta la pena poi forse si rimetterà nella società", dice la madre di Santo che poi risponde alla lettera di scuse scritta dai genitori del 17enne. "Non accetto scuse da nessuna parte, io e mio figlio siamo stati condannati al 'fine pena mai'. Sono una madre anch'io ma per quello che ha fatto non perdonerò mai".