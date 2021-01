Napoli, partorisce tra i rifiuti: mamma e bimbo salvati dalla polizia

Una donna ha dato alla luce un bambino nei pressi di una struttura sportiva abbandonata nel quartiere Poggioreale, nella periferia di Napoli, nei pressi di una struttura sportiva dove da qualche tempo trovano riparo alcuni senza fissa dimora. La mamma e il bimbo sono stata stati salvati grazie all'intervento della polizia, come raccontano gli stessi agenti a "Pomeriggio Cinque": "Un cittadino ci ha segnalato un uomo che chiedeva aiuto con in braccio un fagottino. Il bambino aveva solo degli stracci addosso e l'abbiamo portato in zona".

Leggi Anche La balenottera spiaggiata a Sorrento trasportata a Napoli: esami per svelare il mistero della sua morte

Poco dopo è stata trovata e soccorsa anche la madre: "Abbiamo trovato una baracca tra le campagne e all'interno c'era la mamma rannicchiata su una barella - spiega un altro poliziotto - anche lei è stata portata in ospedale e ora faremo gli accertamenti del caso sulla sua situazione. Comunque sia la mamma, sia il bambino stanno bene".