Napoli, crolla palazzina vicino alla Chiesa del Rosariello: nessun ferito

A Napoli una palazzina adiaciente alla Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne (conosciuta come del 'Rosariello') è crollato. Le cause del cedimento dell'edificio, che si trova nel centro della città, sono ancora in corso di accertamento. Nonostante la zona sia molto frequentata non ci sono stati feriti. E nemmeno la chiesa sembra aver subito danni.

La chiesa è stata dichiarata inagibile momentaneamente per una infiltrazione in un lucernaio - hanno precisato i Vigili del Fuoco - ma non presenta ad un primo esame problemi alla statica.

L'edificio crollato, attiguo alla chiesa del Rosariello, da angolo tra piazza Cavour e via Stella, era abbandonato da anni. Il tufo in cui e' realizzato appare nero per le abbondanti piogge dei giorni scorsi, che possono averlo infiltrato. Ad un primo esame non vi sarebbero problemi di statica neanche nell'edificio dell'Istituto comprensivo Froebeliano che è adiacente all'edificio crollato.