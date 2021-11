Napoli, occupano la casa alla prof 90enne e le amiche scendono in piazza: "Ridatele le sue cose"

"Restituitele le sue cose: i libri, a cui teneva moltissimo, le fotografie, il mobilio. Sono la sua vita". A "Mattino Cinque" parla Maria Pia, tra le persone più vicine alla prof 90enne a cui hanno occupato la casa a Napoli, che ha deciso di scendere in piazza assieme ad altre amiche in segno di protesta. "Nella stanza da pranzo c'erano mobili della famiglia e sul tavolo all'ingresso libri antichi e vocabolari. Custodiva tutto con amore".

L'anziana era andata dai parenti in Irpinia per necessità di assistenza dopo i problemi di salute che aveva avuto. Nel frattempo, qualcuno si è introdotto nella sua abitazione in pieno centro città, vicino a piazza Plebiscito, e ha provveduto a cambiare la serratura e rimuovere gli arredi di proprietà.

Il caso è diventato di dominio pubblico grazie alle denunce di don Michele Pezzella, parroco della chiesa Immacolata a Pizzofalcone, e del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.