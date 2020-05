Napoli, mamma di 40 anni uccisa dal coronavirus mentre lottava contro un tumore

"La morte di mamme getta nello sconforto la nostra comunità e ci ferisce nell'intimità dell’anima". E' con queste parole che il sindaco di Cardito (Napoli), Giuseppe Cirillo, annuncia via Facebook la scomparsa di due concittadine. In particolare, riferisce la notizia del decesso di una mamma 40enne, morta di coronavirus, mentre lottava contro un tumore. Tutta la sua famiglia aveva contratto il Covid-19, come il primo cittadino aveva riferito in un precedente post del 12 maggio.