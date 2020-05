Palermo, la battaglia di mamma e figlio: lei sconfigge il coronavirus, lui la leucemia

Lei sconfigge il coronavirus, lui la leucemia. E' la battaglia di Benedetta, 40 anni, e Andrea, 9, mamma e figlio di Palermo. Ne hanno passate tante insieme, eppure non si sono mai arresi. Andrea ha lottato per due anni contro la leucemia linfoblastica e oggi è in remissione; Benedetta ha cominciato a stare male per via del coronavirus il 15 marzo, la sua situazione si è via via aggravata. E' stata in coma per 8 giorni. Dopo un mese di ricovero all’ospedale di Partinico (Palermo), è guarita. Lo riporta il Giornale di Sicilia.