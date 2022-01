Napoli, falsi vaccini per 150 euro: arrestati due operatori sanitari

Ansa

Un infermiere e un operatore socio sanitario sono stati arrestati dai carabinieri per aver falsificato la somministrazione di vaccini anti-Covid in un Hub di Napoli. Uno dei due lavoratori reclutava i No vax e si faceva consegnare 150 euro per le prestazioni utili alla richiesta del Super Green pass, l'altro invece simulava l'inoculazione spruzzando il siero in un batuffolo di cotone. Sono oltre trenta le persone che avrebbero usufruito dei falsi vaccini. I due operatori sanitari, Giuliano Di Girolamo e Rosario Cirillo, sono accusati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e falso in atto pubblico.