Covid, No vax morto dopo aver rifiutato cure: contagiata tutta la famiglia

E' risultata tutta positiva al Covid la famiglia del No vax 28enne morto sabato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo essersi strappato il casco dell'ossigeno. Due familiari del giovane sono ricoverati in ospedale, mentre il padre è in gravi condizioni ed è stato trasferito a Roma. Tra i contagiati ci sarebbero anche il fratello, la madre e la fidanzata del giovane morto.