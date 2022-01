Covid, paragonò i vaccini all'Olocausto: Robert Kennedy Jr. si scusa

L'attivista No vax Robert Kennedy Jr. ha fatto mea culpa per aver invocato la memoria di Anna Frank , implicando che gli ebrei durante il nazismo avrebbero avuto più libertà degli americani che rifiutano il vaccino anti-Covid. Kennedy, che è figlio del senatore Robert Kennedy e nipote del presidente JFK, aveva avanzato l' infelice paragone a pochi giorni dal Giorno della Memoria del 27 gennaio.

Le scuse -Criticato aspramente nei giorni scorsi non solo da membri della comunità ebraica, Rfk Jr. si è infine scusato. "Se ho ferito qualcuno sono molto, molto dispiaciuto", ha scritto sul suo profilo Twitter, esprimendo le sue profonde scuse alle famiglie che hanno sofferto per l'Olocausto.

La giustificazione - Il figlio di Robert Kennedy ha cercato di giustificarsi dicendo di aver usato "esempi di passate barbarie per dimostrare i pericoli delle nuove tecnologie di controllo".

Le frasi nel mirino - Parlando a un raduno di No vax al Lincoln Memorial, Kennedy aveva detto che "perfino nella Germania nazista potevi attraversare le Alpi e entrare in Svizzera. Potevi nasconderti in una soffitta come fece Anna Frank".