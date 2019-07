Napoli, cane precipita dal settimo piano per "inseguire una mosca" e si schianta su un'auto

A Napoli, un cane è precipitato giù dal settimo piano di un palazzo schiantandosi su un’auto parcheggiata nella strada di sotto. Ray, un piccolo pinscher di otto mesi , è morto poco dopo l'impatto. Al momento dell’incidente il cucciolo era solo in casa, mentre la padrona si era assentata per mezz'ora per una commissione.

Secondo quanto riportato dal Mattino, Ray si è infilato in un piccolo spazio tra la persiana e il davanzale della finestra della cucina che la proprietaria aveva lasciato leggermente aperta per far passare un po’ d’aria. Il suo corpo è stato recuperato dal portinaio del palazzo: "E' spirato tra le mie braccia. Non c'era sangue, credo si sia spezzata la spina dorsale. Probabilmente stava inseguendo una mosca, poi sarà salito sul tavolo e da lì sarà saltato sul davanzale. Quando sono cuccioli giocano in continuazione e spesso si divertono a cacciare gli insetti".