Napoli, 40enne muore schiacciata dalla sua auto: non aveva inserito il freno a mano

La donna, che si stava recando al lavoro, aveva parcheggiato la vettura, una 500X, in salita. Quando è scesa dal veicolo e si è accorta di non aver inserito il freno a mano si è lanciata verso la parte posteriore per cercare di bloccare il mezzo ed è rimasta schiacciata tra la sua Fiat e l'automobile parcheggiata dietro.

Per la donna di Casalnuovo è stata una tragica disattenzione. Secondo quanto scritto dal Corriere, "aveva 40 anni, compiuti il 17 settembre, e come ogni giorno aveva parcheggiato la sua auto in via Strettola per recarsi alla Farma&Beauty, una parafarmacia di Corso Umberto I dove lavorava da un mese.

"Cara Mena, ti abbiamo conosciuta fin da piccola. hai respirato 'aria francescana', hai affrontato momenti difficili ma ti ricordiamo con la tua voglia di vita, il tuo sorriso, la tua bellezza, la tua solarità'", è il messaggio diffuso dal Santuario Diocesano Madonna della Speranza di Marigliano. Il sindaco di Casalnuovo, Mario Pelliccia, nel confermare la dinamica dei fatti, ha parlato di "un incidente terribile sul quale le forze dell’ordine stanno facendo chiarezza. Siamo vicini alla famiglia per questa immane tragedia che ha lasciato l’intera comunità sotto shock".