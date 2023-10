Casal di Principe (Caserta), auto travolge e uccide un'anziana

Incidente stradale a Casal di Principe (Caserta), dove una 85enne è stata travolta da un'auto mentre camminava in una via del centro.

Dopo l'impatto, l'anziana è rimasta incastrata sotto la vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarla e i soccorritori del 118, ma per lei non c'è stato nulla da fare.