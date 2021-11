Morta di Covid durante la gravidanza, parla il marito: "Il vaccino andava fatto"

"Io sono favorevole al vaccino, il ginecologo non ci disse di non farlo ma di aspettare per capire quando farlo, perché non si sapeva che effetti potesse avere su una donna incinta". A "Zona Bianca" parla Salvatore Palmigiano, marito di Antonietta Delli Santi, la 27enne morta di Covid durante la gravidanza in provincia di Salerno. Viste le sue gravi condizioni, i medici avevano fatto nascere la figlia prematuramente, ma la piccola, chiamata Sharon, si è spenta dopo pochi giorni.

Dopo oltre due mesi di lotta in terapia intensiva e nonostante nel frattempo si fosse negativizzata, la 27enne, che non era vaccinata contro il Covid, è morta domenica in ospedale: "Non avevamo nessun dubbio sul vaccino - ha spiegato l'uomo - io l'ho fatto il 4 agosto, lei avrebbe dovuto farlo il 20 agosto. Abbiamo solo aspettato di capire quando farlo, probabilmente tra il quinto e il sesto mese. Andava fatto questo vaccino, a chi ha dubbi dico: se avete paura, fatevi le analisi così potete esser sicuri di capire se c'è il rischio di eventuali reazioni".