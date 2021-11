Covid, De Luca: tra under 15 contagi triplicati in Campania

I contagi tra gli adolescenti in Campania non calano, anzi i casi "tra i 12 ed i 15 anni sono triplicati". Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. "In modo particolare - ha ricordato - i contagi aumentano tra gli 11 ed i 13 anni. In questa fascia d'età c'è un problema delicato e quindi dobbiamo lavorare per avere una campagna di vaccinazione". "Se non stiamo attenti, rischiamo di dover chiudere tutto", ha concluso De Luca.