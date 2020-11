Maradona, De Magistris: "Venerdì la delibera per intitolargli lo stadio"

Lo stadio "San Paolo" di Napoli sta per cambiare nome. L'impianto di Fuorigrotta, infatti, sarà intitolato a Diego Armando Maradona, spentosi ieri all'età di sessant'anni per un arresto cardio respiratorio.

L'iter per cambiare il nome allo stadio è già avviato, come confermato dal sindaco della città, Luigi De Magistris, a "Pomeriggio Cinque": "Ho appena firmato l'ordinanza per insitituire una giornata di lutto cittadino - ha spiegato il primo cittadino - per quanto riguarda lo stadio, venerdì prossimo ci sarà la delibera in giunta per cambiare il nome dello stadio "San Paolo". Ci uniamo al dolore della famiglia"