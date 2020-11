Maradona, l'avvocato denuncia: lasciato per 12 ore senza cure

"E' inspiegabile che per 12 ore non abbia avuto attenzioni da parte del personale sanitario". Matias Morla, avvocato di Diego Armando Maradona, chiede che venga fatta chiarezza sulla morte del Pibe de Oro e definisce una "idiozia criminale" il fatto che l'ambulanza "abbia impiegato mezzora per raggiungere l'abitazione dove Maradona era andato a vivere per iniziare la riabilitazione", dopo l'intervento al cervello.