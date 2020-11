Maradona, Papa Francesco dedica al campione una storia sul suo account Instagram 

Non solo una lettera ai familiari e il ricordo nella preghiera : Papa Francesco ha dedicato al suo connazionale Diego Armando Maradona anche una storia dal suo account di Instagram. Sul profilo personale Franciscus, nella sezione storie, appare infatti la foto di un loro incontro in Vaticano di qualche anno fa. Si tratta della copertina di un video ricondiviso dal profilo di Vatican News . La storia è accompagnata dall'hashtag #RIPMaradona.

Nel video Bergoglio e Maradona appaiono sorridenti, il calciatore argentino anche visibilmente emozionato.

"E' morto Maradona, poeta del calcio. Il Papa lo ricorda nella preghiera", scrive Vatican News. "Da molti considerato il più grande giocatore di tutti i tempi, ma uomo dalle molte fragilità. Papa Francesco ripensa 'con affetto' agli incontri del 2014, in occasione della Partita per la pace, e poi del 2015, nell'ambito delle iniziative e i progetti di Scholas Occurentes".

La foto è un estratto del video che Vatican News ha diffuso subito dopo la notizia della morte del calciatore argentino e rievoca la giornata del primo settembre 2014, quando in Aula Paolo VI, Bergoglio aveva ringraziato i campioni del calcio che avevano aderito alla partita interreligiosa per la pace che si sarebbe disputata in serata allo Stadio Olimpico di Roma.

Il filmato ripropone dunque l'abbraccio commosso in quell'occasione di Maradona al Papa, e la consegna della maglia con su scritto "Francisco" con la dedica: "A Papa Francesco con tutto il mio affetto e molta pace per tutto il mondo". Quel giorno Maradona dichiarava che tra loro due "il vero fuoriclasse" è il Pontefice e confessava di essersi allontanato dalla Chiesa ma di aver sentito profonda vicinanza con Francesco per la sua attenzione verso i poveri. "Cosa mi ha detto il Papa? Che mi stava aspettando". Ai microfoni della Radio Vaticana, Diego Armando Maradona lanciava poi un messaggio di pace: "Quello che noi auspichiamo è che la gente prenda coscienza che il meglio per tutti è la pace".