Maradona, Cristiana Sinagra: "Chiedo il rispetto per il dolore"

Cristiana Sinagra chiede rispetto per la memoria di Diego Armando Maradona. L'ex compagna della leggenda del Napoli e madre di Diego Armando Maradona Junior ha parlato a "Pomeriggio Cinque": "Abbiamo il cuore a pezzi - dice in collegamento - provo un un grande dolore, anche per mio figlio. Quando è entrato per la prima volta a casa di mio figlio, mi ha abbracciato come fosse il primo giorno".

Sinagra ha colto l'occasione anche per replicare alle critiche che sono piovute sulla vita di eccessi di Maradona: "Chi non lo ha conosciuto, chi non sa della sua generosità e della sua persona non deve permettersi di parlare. Sono state dette cose vergognose in queste ore, io difenderò Diego fino alla morte".