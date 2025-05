Lusso a Capri, tra vini pregiati e massaggi con vista sulla Piazzetta

Dall'idromassaggio al cibo gourmet cucinato sul momento gustato guardando il golfo di Napoli: c'è chi per una coccola esclusiva non si fa mancare nulla ed è disposto a spendere cifre elevate. "Una suite costa 2.500 euro a notte ma in una settimana a Capri si può arrivare a spendere fino a un milione", prosegue Morgano. I turisti più facoltosi mettono mano al portafogli anche per assaggiare le prelibatezze tipiche della tradizione - come i ravioli capresi - accompagnate da un vino d'annata. "Ci sono etichette italiane francesi da 5mila euro e chi è intenditore arriva a bere in una sera più di una bottiglia a testa", dice Gennaro Aprea, sommelier del ristorante "Da Tonino".