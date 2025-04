Lusso, il weekend nelle isole tra gite in elicottero e hamburger gourmet per i cani

Dalle mozzarelle di bufala agli animali domestici, per 3mila euro gli "autisti del cielo" privati accettano di trasportare ogni tipologia di passeggero "Ci hanno chiesto di mettere a bordo un cane da un'isola, di portarlo in Sicilia per una toelettatura e di riportarlo indietro", prosegue il comandante di HeliSicily. L'attenzione dei turisti facoltosi per il proprio animale a quattro zampe si sposta poi nel soggiorno in hotel dove capita che una suite venga riservata interamente per il dogsitter. "Una stanza ad agosto costa circa 4mila euro a notte a persona e qualche migliaia per il cane", spiega Costanza Giotti, direttrice del The Ashbee Hotel di Taormina.